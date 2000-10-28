Жители Листвянки выступили в защиту главы посёлка 15:25, 03 мая 2018 г.



Они не согласны с уголовным делом. Александр Шамсудинов сейчас под домашним арестом. Его подозревают в превышении полномочий. По версии следствия, руководитель администрации незаконно выдавал разрешения на строительство. Расследование продолжается. Но в посёлке у жителей своя версия событий.

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Это место знают все, кто бывал в Листвянке. Поселковый рынок - своего рода достопримечательность. Здесь и сувениры, и байкальская рыба. Продавцов здесь около сотни. А еще есть коптильщики, рыбаки. Триста человек обеспечены постоянной работой. Но стабильности и спокойствия в последнее время поубавилось. И дело не только в запрете на вылов омуля. На должность руководителя муниципального рынка назначили нового человека. Как раз с этого момента, по словам работников, всё изменилось. «Он хотел поднять нам аренду практически в два раза. Делать это он стал втихаря. Не имея на это никаких полномочий, никакого права. Потому что наш рынок является муниципальным. То есть все изменения по поводу аренды он должен проводить и проговаривать с администрацией», - делится Алла Таныгина, житель п. Листвянка.

Платить за аренду вместо четырёх тысяч рублей шесть, а то и восемь продавцы не хотят. Они обратились за помощью к местным депутатам и главе администрации. Назначили аудиторскую проверку рынка. И в тот же момент проверять начали и самих продавцов. «Проверяют нас и участковые каждый день, и с Роспотребнадзора. И никто не может объяснить, почему каждый день проверки. Народ постоянно пугается при виде проверяющих. Начинают задавать вопросы: что случилось, почему проверяют, у вас рыба неликвидная или что. Мы теряем клиентов», - рассказывает Алексей Куржумов, работник рынка .

Эти события - проверка рынка, продавцов и заведение уголовного дела на Шамсудинова - произошли одно за другим. Работники считают, что это не случайность. И домашний арест главы администрации обосновывают в диалоге на собрании, где собрались активные жители Листвянки.

-Почему вы вводите народ в заблуждение? А именно Курков Александр Михайлович и Токмакова написали заявления в прокуратуру о том, что он угрожает их жизням. Именно на основании этого он находится под домашним арестом.

-Да, я пояснить смогу. Дело в том, что в соответствии с действующим законодательством, в частности уголовно-процессуальным кодексом, ни адвокат, пока идёт следствие, не вправе ознакомиться с материалами дела. Поскольку это предусмотрено на федеральном уровне и здесь на этот вопрос вам никто ответить не сможет. Пока не будет принято правового решения уже судом. Откуда у вас такая информация? Вы знакомились с материалами уголовного дела?

-Информация из проверенных источников, я не буду говорить, откуда она у меня. Она же у меня есть, вы же её не будете опровергать.

-Она, к сожалению, недостоверна.

К слову, Курков, который и написал заявление на главу администрации, и есть тот самый неугодный продавцам новый директор рынка. Комментировать свой поступок, также как и обвинения продавцов, он не стал - во всем должно разобраться следствие.

- Мы, на самом деле, обжаловали в прокуратуру эту проверку. Ждем ответа от прокуратуры со своей стороны. - Но по факту же там запечатлён расход с корпоративной карты.

- При проведении проверки были допущены нарушения, я считаю.

Между тем, сбрасывать со счетов земельный вопрос не стоит. Обвинение Александру Шамсудинову серьёзное: следователи установили факты незаконной выдачи разрешений под индивидуальное жилое строительство. Вот, например, один из таких объектов на улице Горького. По нормам, это должно быть здание не выше трёх этажей и полутора тысяч квадратных метров по площади. Но уже по документам было ясно, что на жилой дом постройка не похожа. К тому же, участок находится не просто в Листвянке. Это центральная экологическая зона. Именно поэтому администрация не стала изначально выдавать разрешение на строительство. Собственник обратился в суд. Где признали, что отказ незаконный. «Он признал, что обременения в документах никаких не содержится. Участок под ИЖС, по генплану он также под индивидуальное жилое строительство. Признал наш отказ незаконным. И потребовал от администрации рассмотреть заявление по существу», - говорит Виктор Синьков, начальник юридического отдела Листвянского МО.

Как именно трактовать закон о центральной экологической зоне разобрались не все, поясняет юрист. И добавляет: в любом случае заключить Шамсудинова под домашний арест за выдачу разрешений - жёсткая мера. Расследование уголовного дела ещё не окончено. Как и аудиторская проверка муниципального рынка. Итоги обещают обязательно огласить населению.