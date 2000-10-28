Медвежонок устроил скандалам автомобилистам 15:14, 03 мая 2018 г.



На автотрассе Таксимо - Бодайбо на севере Иркутской области медвежонок устроил настоящий скандал водителям грузовика. Он шел по дороге вместе с матерью и присутствие людей зверенышу не понравилось. Медвежонок остановился и на своем языке высказал людям все, что он о них думает. А номер 28-10-07 для тех, кто хочет сообщить о необычном, возмутительном или интересном. Если вы стали свидетелем того, что вас не оставило равнодушным, присылайте свои записи в редакцию нашей программы по адресу news@as.baikal.tv, и тогда результат вашей операторской работы увидят все в рубрике "Ты очевидец".