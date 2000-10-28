Штрафа за ущерб экологии Ангары заплатит Иркутский водоканал 16:11, 28 апреля 2018 г.



1 миллион 125 тысяч рублей - в такую сумму суд оценил ущерб, который нанесла организация экологии Ангары недостаточно очищенными сточными водами. В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил провести комплексную проверку. Выявили превышение концентрации вредных веществ более чем в полтора раза.

Управлению Росприроднадзора удалось доказать в суде, что размер нанесенного вреда более 20 миллионов рублей. Но в ходе следствия сумму уменьшили в двадцать раз. «Данная ситуация возникла из-за старых очистных сооружений Правобережного округа. На сегодняшний день мы проводим реконструкцию. Качество сточных вод значительно улучшится и данной ситуации уже не будет повторяться», - говорит Сергей Ващенко, зам. директора по капитальному строительству и ремонту МУП "Водоканал" г. Иркутск.

Несмотря на то, что нанесённый ущерб оценили в рублях, реальные последствия определить почти невозможно, отметили специалисты Росприроднадзора. За это время окружающая среда успела частично восстановиться.