В Байкальске заложили первый камень будущей особой экономической зоны "Ворота Байкала" 16:04, 28 апреля 2018 г.



В следующем году в Байкальске начнут строительство нового гостиничного комплекса. Это положит начало новому вектору развития. Город больше не будет индустриальным, его ждёт туристическое будущее с новыми рабочими местами. Это судьбоносное событие с миллиардными инвестициями.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Значимый день в истории и для Байкальска, и для всей Иркутской области. На горе Соболиной закладывают первый камень в будущую особую экономическую зону "Ворота Байкала". Инвестиционный проект рассчитан на годы вперёд. Это будет примером, как нужно развивать туристическое направление.

В обозримой перспективе в следующем году рядом со склоном начнут строительство гостиничного комплекса. «Для примера, 200000000 миллионный гостиничный комплекс даст в среднем 60 рабочих мест. Прежде всего это жители Байкальска, квалификация не заоблачная - это сервис, сфера обслуживания», - рассказывает Евгений Орачевский, министр экономического развития Иркутской области.

День сегодняшний здесь называют "Сигнал бизнесу". Пока резидентов особой экономической зоны всего 7. Это не предел, возможное и желаемое количество в разы больше. Главное, показать - это все работает. Резиденты будут возводить новые объекты на территории более 700 гектаров. «Мы этим не заканчиваем. По мере того, как будут приходить резиденты, мы и будем строить инфраструктуру. Чтобы не получилось так, что мы построили и она стоит и не работает», - говорит Антон Логашов, заместитель председателя Правительства Иркутской области .

На эту землю придёт малый и средний бизнес. В особой экономической зоне, конечно, отвели место и под любимую всеми байкальскую клубнику. Будут и тепличные хозяйства. А центральное место города - гора Соболиная - станет не просто горнолыжным курортом, а полноценным туристическим комплексом с необходимой и комфортной инфраструктурой.