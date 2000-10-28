В Иркутске стартовал кубок баскетбольного клуба "Иркут" среди юношей 15:23, 28 апреля 2018 г.



Соревнуются спортсмены 2001-2003 годов рождения. Это, как и в прошлом году, команды из Иркутска, Улан-Удэ, Шелехова и Тайшета. Новички турнира - школьники из Братска.

Групповые этапы займут три дня. Первого мая состоится полуфинал. Победителей назовут в среду. Сильнейшие игроки этих соревнований могут претендовать на место в юношеской команде "Иркут-ДЮБЛ". Чтобы затем выступить на первенстве России среди команд детско-юношеской баскетбольной лиги.«В прошлом году попали 10 человек. Это ребята из детской спортивной школы №4 города Иркутска. Трое ребят попали со спортивной школы Улан-Удэ. Ещё один парень - мы его пригласили из команды Шелехова», - говорит Андрей Камышанов, главный судья соревнований, главный тренер команды «Иркут-ДЮБЛ».

Первый подобный турнир проходил год назад. Тогда кубок достался баскетболистам из Бурятии. Второе место заняла ангарская команда. Иркутяне стали третьими.