Лес под Иркутском восстановят на деньги президента России 15:17, 28 апреля 2018 г.



Владимир Путин разрешил списать со своего счета 104 тысячи рублей. Такой суммы будет достаточно, чтобы посадить больше тысячи деревьев на двадцати шести сотках земли. Этот вопрос обсуждали на заседании попечительского совета Русского географического общества.

О проекте "Подари лес другу" главе страны рассказал руководитель одного из крупнейших банков в России Андрей Костин. Результаты акции впечатляют: в Иркутском лесничестве уже посадили больше восьмисот тысяч саженцев сосны. «Уважаемый Владимир Владимирович, если Вы не возражаете, то мы посадим эти недостающие деревья от Вашего имени, но для этого нам нужна Ваша команда, чтобы списать с Вашего счёта 104 тысячи рублей, потому что каждое дерево стоит 100 рублей. Я бы также хотел тогда подарить Вам или передать сертификат», - спросил руководитель одного из крупнейших банков в России Андрей Костин. «Конечно, не возражаю»,- ответил Владимир Путин, президент Российской Федерации.

Ежегодно Иркутская область теряет тысячи гектаров леса из-за сильных пожаров. Поэтому так важно постоянно восполнять зеленые потери. Так, в прошлом году в регионе восстановили больше 130 тысяч гектаров. Приживаемость - 80%. А в питомниках для этих целей вырастили около 40 миллионов сеянцев.