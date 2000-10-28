Пластический спектакль "Ева" поставили в Иркутске 15:12, 28 апреля 2018 г.



Это танец о сотворении мира. Сейчас хореограф Владимир Лопаев и актёры театра "PROдвижение" готовятся к выступлению на международном фестивале, который пройдёт в Красноярске. А иркутяне смогут увидеть постановку 5 мая. Откровенный разговор со зрителем ведут на языке тела.

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Сотворение мира. От первого до седьмого дня. На сцене нет декораций, минимум предметов. Только семь женщин - каждая символизирует один из дней - и их движения. Язык тела, понятный всем людям на земле - на природном, инстинктивном уровне. Земля и небо, свет и тьма, день и ночь. И за всем этим - женщина, дающая жизнь. Женское начало, без которого мир просто не существовал бы. Женщина - в космическом, библейском, земном воплощении. «Сотворение мира за семь дней, на седьмой отдыхал Бог. Кто это делал? Он только давал импульс. Конечно, все процессы были миллионными, то есть день это несколько миллионов лет. И на фоне этого у меня внутри большой вопрос: как это происходило, то есть какие женщины были, кто создавал этот процесс. Мы представляем, что такое женщина вообще, её миссия в нашей жизни, какие женщины стоят выше, какая наша мать первоначально», - рассказывает Владимир Лопаев, постановщик спектакля "Ева".

Прежде чем взяться за постановку спектакля, Владимир Лопаев и актрисы его театра танца изучали множество материалов, проводили тренинги, импровизировали, после - вместе придумывали движения на репетициях. "Ева" - не новое прочтение Библии, а пластическая фантазия, попытка понять мир. Один большой непрерывный танец - от первого дня до сегодняшнего.

Спектакль для актрис физически сложный, но, - добавляют девушки, - об этом во время танца быстро забываешь: столько духовного, личного, выстраданного нужно вложить в каждое движение. А что-то прожить впервые. «Я сама ещё не рожала, а здесь, в спектакле, я немножко прикоснулась к этому процессу, потому что там есть такие сцены, именно процесс родов, когда мы это всё проживаем. Я думаю, что многие женщины узнают частичку себя в спектакле, а мужчины, они, наверное, больше понимают природу женщины», - говорит Татьяна Благушка, актриса театра танца "PROдвижение".

Сейчас спектакль готовят к показу на международном фестивале "Айседора". А в Иркутске "Еву" станцуют 5 мая в Галерее современного искусства.