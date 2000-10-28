Список запрещенных для женщин профессий пересмотрят 14:11, 28 апреля 2018 г.



Слабый пол в России допустят управлять электровозами. Сейчас в стране действует постановление правительства, которое запрещает брать на работу женщин по целому списку профессий. В их числе машинисты бульдозера, экскаватора, электровоза, камнетёсы и мастера-взрывники - всего больше 450 профессий. Министерство труда России намерено пересмотреть это положение.

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"Прокати нас, Петруша, на тракторе" - профессия тракториста всегда была популярна на селе. Вот только привилегия видеть поле из кабины тяжелой техники сейчас доступна лишь мужчинам. По крайней мере, по закону. Хотя механизаторы говорят: на новой технике никаких усилий прикладывать не требуется, и женщина с такой работой справится вполне. «То же самое, что на простой легковой. С теми же легковыми много женщин за рулем ездит. А на этом еще проще, по-моему. Это кажется, что большой. В принципе, только кнопки нажимаешь. Ни рычагов такого, ничего нет. Рулевое - это все легонькое. Вся эта гидравлика, скорости, коробка автомат, как на легковой машине», - рассказывает Виктор Снисарев, механизатор 1 класса.

Действующее сейчас постановление правительства утвердили в двухтысячном году, подписал его Владимир Путин. В списке запрещенных в России профессий - 456 пунктов. Даже если бы я сильно захотела, не смогла бы устроиться корчевщиком пней или землекопом на проходке колодцев. Не пустят меня на стальную крышу быть кровельщиком, не разрешат стать сталеваром у мартеновской печи, вальщиком леса, или десантником-пожарным. Но это не дискриминация, а защита.

Вспомнить о том, что лучшая половина человечества - все же слабый пол, решили уже в 70-е. В годы войны и после женщины брали на себя самую тяжелую работу, трудились не только наравне с мужчинами, но и наравне с лошадьми. И это не могло не сказаться на общем здоровье нации. «В 70-е годы советское правительство обратило внимание на то, что репродуктивная функция женщины и ее возможность воспроизводить потомство очень важна для государства. Поэтому, исходя из накопленного опыта, который показал влияние вредных факторов производства на состояние здоровья женщины, на ее возможность забеременеть, выносить, а главное, родить здорового ребенка, как раз повлекло составление вот таких вот списков», - говорит Анастасия Дьячкова, начальник управления кадров и делопроизводства БГУ.

Список составили в 70-ых и с тех пор не меняли. Но технологии шагнули далеко вперед. Сейчас Министерство труда предлагает изменить сам подход: утвердить блок вредных производственных факторов, при наличии которых труд женщины будет ограничен. Ответственность по созданию условий возложить на работодателя. Впрочем, от профзаболеваний слабый пол не застрахован и сейчас. И самые опасные в этом отношении профессии - доярка, машинист крана, маляр и медсестра.