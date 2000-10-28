«Все для победы»: Военный комиссариат Иркутской области 14:00, 28 апреля 2018 г.



Сто тридцать семь жителей Иркутской области в годы Великой Отечественной получили звание героев Советского союза. Многие из них не вернулись с полей сражений. Мы продолжаем нашу рубрику "Все для победы". Военный комиссариат области с сорок первого по сорок пятый проводил серьезную работу.

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Война началась далеко от Иркутской области. Но узнав о том, что Гитлер напал на Россию, на сборные пункты региона добровольцы начали приходить сотнями. Все они хотели одного - поскорее попасть на фронт. В первые же дни за счет мобилизации собрали сразу три мотострелковые дивизии. А к осени сорок первого - три стрелковые. Случалось и так, что военнообязанные отправлялись на фронт сразу же, с призывного пункта - на войне остро нужны были люди. Хотя работа по обучению военному делу в регионе началась гораздо раньше, чем было принято об этом специальное постановление. Учебный центр по подготовке солдат действовал на станции Мальта Усольского района. Там новобранцев учили владеть оружием, в том числе и тяжелым - на базе центра находились танки и огнестрельные орудия крупного калибра. Кроме того, для фронта в Сибири готовили и знаменитые лыжные батальоны. Обучали молодежь, готовили офицерский состав, медицинский персонал для частей красной армии. Но и это не все - военный комиссариат сотрудничал с госпиталями, занимался распределением рабочих и расформированных предприятий, которые в годы войны в Сибирь эшелонами отправляли из Западных регионов России. «В Иркутскую область за период войны были дислоцированы двадцать два крупнейших предприятия, десять трестов и порядка двадцати пяти тысяч служащих для того, чтобы в тылу здесь организовать работу по выпуску в том числе и военной техники, снарядов, боеприпасов и так далее, в том числе и самолетов. Все эти предприятия курировал военный комиссариат. В то время на него были возложены эти задачи, вместе с местными органами власти. По трудоустройству, по обеспечению жильем и так далее. Это тоже вопросы мобилизационные», - рассказывает Виктор Климов, начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата Иркутской области.

В годы Великой отечественной из Иркутской области на фронт отправили около двухсот четырнадцати тысяч человек. Больше половины из них домой не вернулись. В военном комиссариате бережно хранят документы тех времен: дела со списками участников Великой Отечественной , награжденных орденами, алфавитные книги на погибших и умерших. Это самое страшное извещение, бумага, получить которую боялись родственники и близкие тех, кто отправился на фронт. Так называемая похоронка. Такие документы выписывали из воинской части или руководства штаба, полка, дивизии, где и произошло страшное событие. Это подлинная похоронка, присланная матери солдата Прасковье Акимовне, о том, что ее сын мужественно сражался и был убит. Дата - девятнадцатое ноября 1944 года.

В этом году военные комиссариаты отмечают столетие со дня создания. И вновь в рядах молодые бойцы. Они отправляются в разные уголки родины, в различные роды войск. Некоторые из них, как восемнадцатилетний Артем Гончаров, только закончили школу. Долг родине он решил отдать сразу же, говорит, настоящий мужчина должен уметь защитить свою страну и быть физически крепким. Сейчас молодой боец направляется в город Хабаровск, пополнять ряды военно-космических сил. «Я больше всего жду курс молодого бойца. Я хоть его и проходил, но это было не в армии. Жду хорошего отношения. Я хочу в МВД пойти, не в институт МВД, а на юридическое. Потом в полицию пойти работать», - делится Артем Гончаров, призывник.

А вот Андрей Щеглов институт уже закончил, но от армии уклоняться тоже не стал. Говорит, и в годы войны сразу пошел бы на фронт, считает, что мужчина должен пройти через определенные испытания. «Каждый должен пройти через такое, проверить, насколько он физически крепкий, если не крепкий, я думаю, там подготовят все равно, помогут. Психологически как-то тоже себя можно проверить. На стрессоустойчивость, на психику. Я думаю, что армия готовит мужчин», - считает Андрей Щеглов, призывник.

В военкомате Иркутской области отмечают: призывников с высшим образованием стало больше, а вот тех, кто пытается избежать службы, гораздо меньше. «Я скажу, что в процентном отношении гораздо меньше сейчас уклонистов. На определенном этапе у нас было полтора процента уклонистов, на сегодняшний день половина процентов. Люди понимают, что в связи с последними указами, что если в армии не отслужил, косил, бегал, дальнейшая перспектива где-то достойно работать в государственных или силовых структурах, она практически сведена к нулю», - говорит Сергей Карамышев, военный комиссар Иркутской области.

Комиссар добавляет: на призывников из нашего региона чаще всего от командования приходят положительные отзывы и благодарственные письма. Он не сомневается, что сегодняшнее поколение, также как и солдаты семьдесят лет назад, встало бы на защиту рубежей Родины. И добавляет, что лучше бы этого больше никогда не случилось.