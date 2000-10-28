Иркутский футбольный клуб «Зенит» сыграл с барнаульским «Динамо» 13:09, 28 апреля 2018 г.



Игра напряженная, полная борьбы и спорных моментов судейства. Так описал игру тренер "Зенита" Олег Яковлев. Иркутяне принимали более опытного соперника - барнаульское "Динамо". Игра прошла в рамках 18 тура футбольного чемпионата ПФЛ зоны "Восток".

В первом игровом отрезке поразить ворота противников не удалось ни одной из команд. Хотя шанс был у динамовцев. На 42 минуте Иван Старков бил пенальти, но вратарь "Зенита" оставил ворота в неприкосновенности. Уже во втором тайме снова пенальти. На сей раз удачное для гостей. Игрок "Динамо" Владимир Завьялов отправил мяч в ворота иркутян. Счет 0:1 сохранялся до последних минут матча. На 89 минуте Дмитрий Пытлев забил долгожданный гол. И разочаровал соперников.

Несмотря на равный итоговый счет, тренер барнаульского Динамо Сергей Шишкин говорил о явном преимуществе хозяев. Моральном. «Команда соперников вышла ожесточенно настроенная на борьбу. Не давали атакующим нашим игрокам, бились с первой и до последней минуты. Надо отдать должное хозяевам. Когда против тебя играет хорошо настроенная команда, игра легкой не бывает. К сожалению, наша команда не смогла этого переломить», - рассказывает Сергей Шишкин, главный тренер ФК «Динамо», г. Барнаул. «Это, с одной стороны, страшно было по напряжению, по накалу. С другой стороны, такие игры идут на пользу взросления наших футболистов молодых. Люди никогда не сталкивались с таким накалом. На каждом участке была жесткая мужская борьба. И то, что сумели сравнять счет на последних минутах, это дорого стоит. Ребят в раздевалках поблагодарил, что нашли в себе силы провести быструю ответную атаку», - говорит Олег Яковлев, главный тренер ФК "Зенит" .

Как сложится следующая встреча иркутян с барнаульцами станет ясно 4 мая. На сей раз "Зенит" отправится" в гости к "Динамо". Наша команда по-прежнему на третьем месте, у нее 24 очка. Лидирует же «Сахалин», в его активе после победы над «Сменой» 27 очков.