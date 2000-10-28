Творческие уроки проводят в Иркутске для детей с ограниченными возможностями 13:00, 28 апреля 2018 г.



12 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья живут в Иркутской области. По закону об инклюзивном образовании все они имеют право учиться. Но не все могут посещать школу физически. И тогда учителя проводят уроки дома. При этом каждая возможность все же попасть в учебное заведение для них имеет огромное значение. В школе №20 Иркутска дети-инвалиды собрались, чтобы учиться красоте.

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Самое трудное - добраться. Доставить этих детей до школы - задача очень сложная. Но родители и их помощники справились с ней. Для того, чтобы ученики смогли встретиться, посмотреть друг на друга и взглянуть на мир, который, оказывается, гораздо больше, чем их собственный. «Мы хотим привлечь детей в сообщество креативных людей. Самое главное, что мы хотим , чтобы эти дети чувствовали себя на равных с обычными здоровыми детьми. Детьми, обучающимися в школах», - рассказывает Александр Фофин, президент ассоциации содействия культуре и искусству "Франция - Сибирь".

Начало работы достаточно сложное. Ведь не каждый взрослый поймет, как из плоского белого листа создать объемную фигуру. А художница Мария Бульятникова, которая к тому же профессиональный педагог, не просто научит это сделать, но и поможет непослушным пальцам справиться с задачей. «Мы пошли от названия «Перворыба». А первый цвет который мы видим- это белый цвет. Поэтому мы начнем с белого цвета, а потом попробуем преобразовать его уже, раскрасить в разные цвета. Ну и начинаем мы именно с рыбы, закрепим все формы. И попробуем плоский объект перевести в более объемную форму», - объясняет Мария Бульятникова, воспитатель детского сада № 158 г. Иркутска.

Для этих детей каждый выход из дома уже событие. А общение для них, в основном, только с мамой. Поэтому за день у них появилось столько впечатлений, что они спешили непременно разделить свою радость. «Захар, скажи, ты любишь рисовать? - Да! Рыбку!», - делится Захар. «Расскажи мне про свою маму. - Она работает в больнице. Захар мой брат. И можно я скажу в камеру. Я в телевизоре!»- радуется Володя. «В первую очередь такие занятия - это возможность общаться, это встречи с интересными людьми, ну и подарки для них немаловажны. Это все в комплекте», - говорит Татьяна Стрелова, мама Дмитрия.

Подарки хоть и небольшие, но очень важные. Карандаш, альбомы, для того, чтобы дети видели цвет и знакомились с миром, который во многом пока закрыт для них. Но они обязательно сумеют его понять.