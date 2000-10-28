Концепцию бренда Иркутска решили доработать с помощью горожан 18:54, 27 апреля 2018 г.



Для этого в интернете разместили анкету для голосования. Напомним, стиль города в течение восьми месяцев разрабатывала московская фирма. Администрация заплатила за работу миллион триста тысяч рублей. Итог представили на прошлой неделе. Иркутску предложили развиваться под девизом "Включайся!" А в дизайне использовать простой шрифт и яркие цвета, поскольку именно таким - ярким, свободным и ломающим стереотипы - увидели город специалисты по идентичности. Результат вызвал бурю обсуждений и негодования в соцсетях. Так что теперь работу будут корректировать. Более подробную информацию о концепции бренда и ссылку на анкету можно найти на сайте администрации Иркутска admirk.ru.