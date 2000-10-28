В Иркутске готовятся к празднованию 100-летия Ленинского округа 17:39, 27 апреля 2018 г.



Значимое для города событие отметят в 2020 году. Сейчас в округе строят детские сады. А также проектируют современный физкультурно-оздоровительный комплекс. К празднику планируют привести в порядок парки, скверы и дворовые территории.

Мэр города Дмитрий Бердников на заседании градостроительного совета призвал архитекторов, дизайнеров и художников присоединиться к этой работе: «Целый ряд мероприятий назначен, в том числе и по приведению в порядок скверов, парков, каких-то учреждений. Создание музея, у нас тоже задача стоит. И может, градсовет тоже включится, и архитекторы свои предложения дадут. Потому что у нас там ведется проектирование, застройка. И то, что мы ремонт там проводим».

Также на заседании обсудили план работы на 2018-ый. Это и развитие застроенных территорий, ликвидация аварийного жилья и дальнейшее благоустройство общественных пространств.