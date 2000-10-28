Иркутян приглашают на посадку деревьев 17:35, 27 апреля 2018 г.



Она состоится 26 мая. Организаторы - благотворительный фонд "Подари планете жизнь" - уже известны иркутянам по восстановлению леса в Кайской роще. Волонтёрам понадобилось шесть лет, чтобы спасти уникальное место от исчезновения. За это время высадили 12,5 тысяч деревьев. И теперь миссия в Кайской роще почти завершена - остался лишь небольшой участок работы.

А всех желающих приглашают теперь на Синюшину гору. Там находится особо охраняемая зелёная территория. «Это также очень важная и интересная территория. Плюс ко всему она содержит и краснокнижные растения, и животные. Ежегодно мы высаживаем порядка 2-3 тысяч растений. Если у нас заявок будет больше, мы постараемся привезти больше саженцев, чтобы провести объем работ быстрее», - говорит Наталья Еремеева, директор благотворительного фонда "Подари планете жизнь".

Подать заявку на участие в акции лучше заранее. Прийти можно всей семьей, с коллегами или друзьями. Школьники и студенты также могут внести свой вклад в озеленение города. Зарегистрироваться можно на сайте благотворительного фонда "Подари планете жизнь" https://www.ppjizn.ru/. Контактные телефоны: 675-698, 8-964-279-34-29.

Сбор участников в 11.00 на автопарковке возле Реабилитационного центра для детей (ул. Маршала Конева, 86, дополнительный ориентир – жилой дом, ул. Маршала Конева, 78).