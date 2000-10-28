Форум зоозащитников Прибайкалья прошел в Иркутске 17:31, 27 апреля 2018 г.



Решать проблему безнадзорных животных вместе. Зоозащитники со всей Иркутской области впервые сегодня собрались на единой площадке. Чтобы обсудить, что их объединяет и какой опыт неплохо было бы перенять. К сожалению, историй, которые подтверждают необходимость работы волонтеров, очень много.

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Видео в свой Инстаграм выложила организатор приюта "Дорога к дому". Действительно по просьбам подписчиков. И тех, кто оказался в курсе жизненной трагедии этой собаки. В марте тогда еще безымянная дворняга была между жизнью и смертью. Содранная кожа - следы издевательств. Лялю спасли волонтеры. Очень боялись, что начнется абсцесс и придется ампутировать задние лапы. Но Ляля выжила. И вчера у нее появился хозяин. Собачья жизнь- штука сложная. Особенно, когда она проходит в городских подворотнях. Как помочь животным? Причем, сделать это грамотно. Первый Форум зоозащитников Прибайкалья собрал сегодня единомышленников из Иркутска, Шелехова, Слюдянки, Усолья, Нижнеудинска, Ангарска. Делятся опытом.

Одной из главных проблем единодушно называют отсутствие помощи муниципальной власти. Пока что единственный пример в области, когда мэрия выделила под приют участок земли, да еще и на безвозмездной основе,- это Усолье.« Сейчас непосредственно на этом участке содержится более ста животных. Наш приют ежегодно экономит 120 тысяч рублей, которые мы тратили бы на аренду земельного участка под приют. Эта денежная сумма громадная для некоммерческой организации», - рассказывает Елена Науменко, председатель правления УСГО "Общество защиты животных "Надежда".

Но если смотреть на проблему безнадзорных животных глубже, то дело даже не в количестве приютов. Официальных, неофициальных, в пределах одного двора их становится все больше. А вот бездомных собак нет. «Стерилизация-это важно. Стерилизация не уличных животных, а домашних. Многие думают, она же у меня домашняя, я же на рынок ее отнесу и они ее пристроят. Ничего подобного. Те животные, которые бегают на улице, это не уличные животные, это не пристроенное домашнее потомство», - поясняет Анна Шломина, руководитель ИООО "Защита животных-ЗооЗабота".

Уровень зоозащитных организаций, которые действуют сейчас на территории области, разный. По опыту работы, юридической грамотности, материальному положению. Поэтому такие встречи важны особенно тем, кто только начинает свой путь зоозащитника. Примечательно, что инициатором форума выступило образовательное учреждение - Иркутский аграрный университет. «Хотелось бы привлечь внимание к неиркутским зоозащитным организациям, потому что в территориях дела обстоят сложнее. И самое главное, что университет готов включится в эти процессы, хотелось бы, чтобы наш научный, образовательный потенциал был востребован. Волонтеров тоже нужно учить, и основам волонтерской деятельности в том числе», - говорит Павел Деранжулин, начальник управления по социальным вопросам и связям с общественностью "Иркутского государственного аграрного университета" .

Создать в Иркутске школу волонтеров - это в более далеких планах. А вот начало традиции проводить форум зоозащитников в регионе положено.