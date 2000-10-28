Встреча ветеранов Великой Отечественной войны прошла в Иркутске 17:19, 27 апреля 2018 г.



Они вспоминают военные годы и ласково называют друг друга девчонками и юношами. Встреча ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Октябрьского округа прошла в Иркутске.

Организовал ее депутат городской думы Владислав Свердлов. Место для встречи выбрали знаковое - площадь у памятника маршалу Георгию Жукову. Советский военачальник, четырежды Герой Советского Союза. Именно он остался в истории как один из главных творцов победы в Великой Отечественной войне.

Многие участники встречи помнят о этих непростых годах, в том числе Константин Познянский, он попал на военную службу летом 44-го. Курсант военно-авиационной школы, стрелковый бомбардир фронтовой авиации. Уже в мирное время, будучи первым секретарем Октябрьского райкома партии, принимал участие в возведении памятника маршалу Жукову. Теперь стоя у мемориала вспоминает всех, кто отдал свои жизни на войне. «Радость, говорят, со слезами на глазах. То есть, радость такая, что, действительно, вот такую одержать победу тяжелейшую. Где-то грубо говоря четыре года обобщенно, да. А ведь что это такое, вдуматься только», - вспоминает Константин Познянский, участник Великой Отечественной войны. «Каждый человек, каждый наш ветеран должен быть в какой-то, теплоте. Поэтому когда они вспоминают об ушедших людях, об ушедших героях, тех, кто защищал нашу родину, тех людях, которым мы, на самом деле, сейчас обязаны своей жизнью, своим счастьем и синим небом», - говорит Владислав Свердлов, депутат думы г. Иркутска.

После возложения цветов к мемориалу ветераны пообщались с депутатом Иркутска Владиславом Свердловым. Народный избранник поздравил всех с предстоящим праздником и подарил ветеранской организации Октябрьского округа бытовую технику.