Праздничный салют в честь Дня Победы будет новом виде 16:47, 27 апреля 2018 г.



Девятого мая к пиротехническому представлению добавят музыку. А чтобы её услышали все зрители, звуковую дорожку запустят в радиоэфире. Действие разделят на четыре части. Первую обозначили как воспоминания о тяжелом времени. По Ангаре запустят две тысячи горящих свечей. Световая дорожка напомнит о всех погибших в годы войны. А уже после в небе раскроются первые залпы салюта. Всего их будет больше трёх тысяч.

Праздничный фейерверк продлится восемь минут. Завершит представление известие о долгожданной победе. «Дальше идут слова Левитана, которое помнит всё поколение. С замиранием сердца они слушали объявление победы. Здесь небольшая пауза, которую люди не поймут, если не будет музыки. После слов о победе выстреливают шары в цветах российского флага, переходящие в мощный финал, который символизирует победу в Великой Отечественной войне», - говорит Михаил Калинин, организатор пиротехнического музыкального представления .

Оценить музыкальную задумку организаторов можно будет в любой точке города, откуда виден салют. Для этого нужно включить радио на приёмнике, мобильном телефоне или в машине. Начнётся праздничный фейерверк в 10 часов вечера. Его запустят с акватории Ангары, напротив памятника основателям Иркутска на Нижней Набережной.