Книжный фестиваль в Иркутске всё-таки состоится, но будет другим 15:59, 27 апреля 2018 г.



После того, как спонсор форума - благотворительный фонд Олега Дерипаски - объявил о переносе мероприятия, которое должно было пройти с 18 по 20 мая, инициативная группа из шести иркутян решила провести свой книжный праздник под названием "#Иркнига".

Активисты объявили народный сбор средств на проведение форума. Сейчас они ищут спонсоров и партнёров. Новый фестиваль будет не таким масштабным и массовым. На второй книжный форум ждали 127 издательств и 500 писателей, среди которых Дмитрий Глуховский, Наринэ Абгарян, Гузель Яхина.

Организаторы нового праздника решили сделать акцент на иркутских писателях, которым есть, что представить публике. Причём возможность встретиться с читателями получат не только известные авторы - Сергей Язев, Михаил Соловьёв, Евгений Хохряков, но и молодые литераторы. «Вы знаете, что в Иркутске есть два-три сборища поэтов иркутских молодых, которым 17-19 лет и которые свои книжки сами самиздатом издают практически? А вы знаете, что в Иркутске есть человек, который издал графический роман? Нам принципиально важно в этом году провести фестиваль. Потому что, что греха таить, если в этом году фестиваль хоть как-то не будет проведён, в следующем году ничего не будет, всё», - говорит Александр Верхозин, организатор фестиваля "#Иркнига".

Также на иркутский фестиваль приедут авторы из других городов России. Будут и зарубежные гости - писатели из Германии и Франции. Все они проведут творческие встречи с читателями, представят свои книги. Основной площадкой фестиваля #Иркнига станет 130 квартал. Также в рамках форума проведут чемпионат России по чтению вслух "Открой рот" и полуфинал по чтению вслух среди старшеклассников "Страница 18". Расписание мероприятий и подробную информацию можно найти в группах фестиваля #Иркнига в социальных сетях.