Открытый кубок Иркутской области по выездку и конкуру стартовал в Грановщине 15:05, 27 апреля 2018 г.



Соревнования проходят на базе конного центра фонда Тихомировых. Туда съехались более полусотни сильнейших наездников региона.

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Выездка - самый элегантный вид конного спорта. Не самый зрелищный, но самый сложный. Дрессура входит в программу олимпийских игр. Наездникам предстоит показать по максимуму способности лошади. Ее умение плавно переходить из одного аллюра в другой, осаживание, правильную стойку, послушность. Оценивают судьи и физические данные животного. «Я проехала не на все сто своих процентов. Где-то сделала неправильно, были мои ошибки. Бэйлис, конечно, не виноват. Он гораздо лучше меня по опыту. Хоть ему и всего девять лет», - рассказывает Анастасия Трошина, участник соревнований.

На соревнования заявились десять команд. Судьям предстоит оценить девяносто стартов. Здесь выступают и профессионалы, и любители. Дети, юноши и взрослые. Конный спорт в регионе развивается. Становится все больше клубов. По словам организаторов, с каждым годом растет число участников. Среди них появляются всадники, способные составить конкуренцию на уровне страны. «Уровень повышается сложности, уровень культуры верховой езды, что приятно. Уже начиная с прошлого года, иркутские спортсмены стали защищать честь вашей области на всероссийском уровне. Появились нормативы кандидатов в мастера спорта, всадники выполнили. Мастера спорта Анастасия Тихомирова выполнила», - говорит Екатерина Леонова, главный судья соревнований.

Завтра в программе соревнований самый зрелищный вид - конкур. Участники выступят в четырех разных маршрутах. Результаты всадников на этом кубке зачтут рейтинг спортсменов по итогам сезона.