Братчанка Ирина Долгова стала лучшей на Чемпионате Европы по дзюдо 13:36, 27 апреля 2018 г.



Спорсменка завоевала первое свое золото на соревнованиях такого уровня. В прошлом году в Варшаве у нее было серебро. Чемпионат в эти дни проходит в Тель-Авиве в Израиле. Ирина выступала в весовой категории до 48 килограммов. Победа была не из легких. В решающей схватке она одолела бронзового призера Олимпийских Игр, чемпионку Европы из Венгрии Еву Черновицки. В итоге венгерской спортсменке досталось серебро. А бронзовые награды завоевали украинка Марина Черняк и сербка Милица Николич. Напомним, Ирина Долгова – участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Она воспитанница заслуженного тренера России Наталии Дору, занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» в Братске.