Мастер-классы по традиционному карате от именитых сенсеев проходят в Иркутске 18:54, 26 апреля 2018 г.



Точные движения, четкие удары - и как их выполнять правильно. Мастер-классы по традиционному карате от знаменитых сенсеев проходят в Иркутске. Чему учат сибирских спортсменов, расскажем в следующем материале.

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Карате - это состязание не силы, а умов. Например, если ты будешь целить в глаза, то сможешь победить соперника втрое тяжелее себя. Внушает слушателям Нельсон Каррион, сенсэй из Уругвая, который сейчас живет во Франции. А рядом за работой коллеги наблюдает японский мастер Масаши Вакаяма. Его семинар пройдет завтра. Сенсей будет обучать работе с традиционным оружием: кобудо - это палка длиной 140 см - и деревянным мечом. Кстати, приглашают на мастер-классы всех желающих. Даже если кажется, что на татами выходить рано, можно наблюдать с трибун. "Мы-то уже хапнули всяких международных турниров и всего остального, поединков по полной программе. Нам уже это постольку поскольку. А вот для ребятишек посмотреть на настоящих живых мастеров, старых, очень опытных и таких харизматичных - это дополнительный стимул к развитию, стимул заниматься карате еще больше и лучше", - говорит Петр Неупокоев, вице-президент регионального отделения федерации традиционного карате России.

Мастер-классы проходят в рамках II Международного турнира по традиционному карате-до "Kumite-Evolution". Он стартует в субботу. Иркутск уже называют восточной столицей традиционного карате, так что на турнир пригласили только самых сильных бойцов. Среди участников команды Монголии, Сербии, а также спортсмены из разных городов России: Новосибирска, Красноярска, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода - всего около 400 человек.