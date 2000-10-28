Две команды иркутского танцевального центра "Сиберион" вышли в финал чемпионата по современным танцам 18:42, 26 апреля 2018 г.



Отошли от стереотипов и правил постановки номеров и получили место в мировых соревнованиях. Две команды иркутского танцевального центра "Сиберион" стали призерами отборочного тура чемпионата по современным танцам "Ворлд оф денс". Теперь творческий коллектив мечтает поехать на финал в Америку.

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Номер, посвященный американскому певцу Бруно Марсу, зрители и жюри смотрели на одном дыхании, рассказывают танцоры. Обошлись без привычного множества трюков и не прогадали. Комбинации из хип-хопа, хауса, дэнс холла и локинга позволили занять третье место среди взрослых. Всего же на чемпионате в Красноярске выступала тысяча человек со всей России. И все серьезные соперники, особенно танцоры Сибирского федерального округа. Да и жюри было строгим. "Девчонкам нужно переодеться, потом быстро выбежать на каблуках на сцену, мы друг за друга переживаем, наверное, от этого волнения было чуть больше, чем в принципе. Мы стояли на сцене, держали за руки друг за друга, стояли и думали: что да как, что да как. И, когда наша любимая ведущая озвучила, что мы заняли третье место, мы начали прыгать. Поняли, что сейчас мы можем прыгнуть выше головы и пойти дальше", - рассказывает Елизавета Лыкова, танцор.

Номер для финала в Лос-Анджелесе планируют улучшить, добавить новые танцевальные направления уличных танцев, дополнить сюжетную линию. В коллектив включат и детей. Кстати, команда, кому еще нет 18 лет, тоже заняла третье место на чемпионате, и у них также есть возможность выступить в Америке. "Это страна, в которой зародились такие стили, как хип-хоп, хаус, стили, которые мы тоже танцуем. И поэтому у ребят откроется новое видение на все и прибавится еще больше профессионализма, увидят другие команды уже с мировым именем. Хочется показать наше творчество, показать, что в России тоже существуют такие танцоры, которые готовы соревноваться с мировыми танцорами на одном уровне", - говорит Денис Снятинский, хореограф танцевального центра "SIBERION".

Мечты коллектива могут осуществиться, если найдутся спонсоры. Надежды танцоры не теряют. И после успешного выступления на чемпионате еще больше прилагают усилий, чтобы двигаться вперед.