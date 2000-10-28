Более 200 населенных пунктов Иркутской области не готовы к пожароопасному сезону 18:37, 26 апреля 2018 г.



Сейчас проверки готовности проводят во всех населенных пунктах, которые подвержены угрозе лесных пожаров. Причем из года в год одни и те же нарушения. Это опасная близость к лесу, отсутствие минерализованной полосы, неисправность наружного противопожарного водоснабжения и звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации.

"Проведенные проверки показали, что главы муниципальных образований не придали должного значения рискам, которым подвержены их территории, и не учли прошлогоднюю ситуацию с пожарами. Такое халатное отношение к безопасности подведомственной им территории может повлечь печальные последствия", - заявил Александр Кузнецов, заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору.

Антирейтинг по количеству неготовых к пожароопасному периоду муниципальных образований возглавил Черемховский район, где зарегистрировано 45 таких населенных пунктов. В Тулунском районе к пожароопасному периоду не готовы 30 населенных пунктов, в Иркутском – 23. В Зиминском не прошли проверку 17 населенных пунктов, в Усть-Удинском, Чунском и Шелеховском – 11. Еще в этом списке девять районов области.