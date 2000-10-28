В Иркутской области проходит семинар для специалистов реабилитационных центров 18:29, 26 апреля 2018 г.



Они протянут руку помощи в борьбе с наркотической зависимостью. В центре профилактики наркомании проходит семинар для специалистов реабилитационных центров. Как не попасть в смертельную ловушку, расскажем далее.

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Дисциплина - самое жесткое, но обязательное условие реабилитации. Потерять здоровье, работу, прежние отношения легко. Вернуть все гораздо сложнее. Начинают с малого. Обычный ежедневный труд - уход за животными, уборка территории - маленькие шаги на пути выздоровления. Терапия дает положительные результаты. Половина пациентов сейчас в ремиссии. "Прошли полный курс реабилитации 12 человек. Из них сорвалось двое. Мы же не просто проводим реабилитацию и отпускаем, мы за ними наблюдаем, мы помогаем. То есть ребята сорвались, мы их взяли обратно в программу, то есть они стабилизировались, и все 12 человек трезво живут", - рассказывает Инга Хантаева, руководитель подразделения "Искра" центра реабилитации "Воля".

Выявить человека, который может оказаться в группе риска, достаточно сложно. С каждым годом число зависимых растет. И часто в ловушку попадают несовершеннолетние. Поэтому мероприятия по профилактике нужно проводить с детьми даже дошкольного возраста, чтобы мотивировать ребенка к здоровому, а главное, трезвому образу жизни. "Мы применяем тренинг для родителей и детей, начиная с детского возраста 5-7 лет, по детским садам и по школам занимаемся. А также делаем упор на подростков. Потому что возросло число зависимых среди подростков", - сказала Валентина Червиченко, президент ассоциации "Матери против наркотиков" Иркутской области.

Для подготовки специалистов по работе с зависимыми, а также для эффективной профилактики сейчас в Иркутской области проходит семинар. Педагоги, психологи, сотрудники центров реабилитации ежегодно собираются вместе, чтобы поделится опытом. "Профилактика может принести пользу, и результаты только тогда, когда она комплексная. То есть это комплексное взаимодействие всех структур профилактики. Мы, несомненно, в своей работе привлекаем и правоохранительные органы, и здравоохранение. То есть это проводятся и интерактивные занятия со студентами, и тренинги со студентами, со школьниками", - говорит Юлия Мовчан, представитель региональной системы по профилактике незаконного потребления наркотических средств.

Сейчас в Иркутской области действуют 40 некоммерческих реабилитационных центров и пять кабинетов медико-социальной реабилитации, а также центр профилактики наркомании. Все работают анонимно и готовы в любой момент протянуть руку помощи.