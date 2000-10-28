Оперативная группа спасателей выехала в Киренский район 17:27, 26 апреля 2018 г.



Там сейчас как раз начинается активный ледоход. Спасатели отправились в Киренск, чтобы предотвратить осложнения паводковой обстановки и принять необходимые меры для помощи населению в случае подъема уровня воды.

В составе группы девять человек специализированной пожарно-спасательной части и шесть сотрудников Байкальского поисково-спасательного отряда. Также в Киренск направлены лодки, квадроциклы, беспилотные летательные аппараты, средства связи и другое оснащение. К работе приступает и оперативная группа в составе четырех человек в Казачинско-Ленском районе, специалисты работают также в Усть-Кутском, Качугском и Жигаловском районах. Благополучно прошел ледоход в Тайшетском и Чунском районах, и группа спасателей оттуда вернулась. Сейчас ведется круглосуточный мониторинг состояния паводковой обстановки на опасных участках.