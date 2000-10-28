В Усолье-Сибирском закрыли ТРЦ "Пятачок" 17:23, 26 апреля 2018 г.



Еще один торговый центр в Иркутской области не прошел проверку на пожарную безопасность. В Усолье-Сибирском закрыли ТРЦ, известный как "Пятачок". С требованием о прекращении работы на время устранения нарушений в суд вышел прокурор города. Он уверен, что здание торгового центра может угрожать жизни людей. Ходатайство удовлетворили.

Решение о массовых проверках торговых и развлекательных объектов в России принято после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. Чуть раньше в Иркутской области уже приостановили работу ТРЦ "Карамель", "Сильвер Молл", "Айс пипл", "Новая Дача" в Иркутске, "Золотой рай" в Черемхово, есть претензии сразу к нескольким комплексам в Ангарске.