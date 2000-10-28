Иркутские боксеры успешно выступили на всероссийских соревнованиях 15:15, 26 апреля 2018 г.



Четыре золотые и три серебряные медали. Выступление иркутских боксеров уже назвали успешным. Наши спортсмены вернулись из Омска, где проходили Всероссийские соревнования по боксу класса "А" имени двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко. Турнир завершился 21 апреля. Сергей Ярулин, Тихон Нестеров, Егор Шапочанский и Тимофей Каверин привезли золото. Владимир Давыдов, Денис Торопов и Данил Иванов заняли вторые места в своих весовых категориях. Омский турнир - один из этапов подготовки к первенству СФО. Оно пройдет в Иркутске с 14 по 19 мая.