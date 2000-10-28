По итогам съезда депутатов всех уровней приняли резолюцию 15:13, 26 апреля 2018 г.



Прямой диалог между областной властью и местным самоуправлением. В Иркутске по инициативе областного парламента впервые за 10 лет провели съезд депутатов всех уровней. По итогам приняли резолюцию, которая стала наказом органам госвласти в решении вопросов местного значения. В документ вошли предложения по вопросам налоговой политики, поддержки семьи, сохранения природы.

Бюджетная и налоговая политика. Задачи обозначает председатель профильного комитета Законодательного собрания Наталья Дикусарова. Приоритеты в работе - сбалансированность местных бюджетов, реализация проектов "Народные инициативы", "Модельные дома культуры". Большое внимание социальным объектам. "Мы начали масштабное проведение капитальных ремонтов учреждений образования и здравоохранения, понимая, что мы не можем в каждой территории построить по новой школе, по новой больнице, мы с вами предприняли все меры для того, чтобы максимально возможное количество денежных средств направить на проведение реконструкций и капремонтов", - сказала Наталья Дикусарова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Иркутской области.

Социальная политика. Один из волнующих вопросов, в том числе на федеральном уровне, демографический кризис. Президент поставил задачу обеспечить естественный прирост населения. Для этого продлили программу федерального маткапитала, и по инициативе депутатов региона областной закон будет действовать до конца 2021 года. "Социальная политика - большое, всеобъемлющее понятие, оно входит в каждую семью, каждый дом любого муниципального образования", - подчеркнул Андрей Лабыгин, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области.

Местное самоуправление. В секции принимает участие спикер областного парламента Сергей Брилка. Он отметил, что главная цель повседневной работы в этом направлении - объединение усилий и обеспечение достойной жизни жителей. "Мы еще раз убедились на нашей секции, что в реальности органы муниципальных образований функционируют, но им нужна финансовая поддержка", - отметил Борис Алексеев, председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного собрания Иркутской области.

Природопользование и экология. Обсуждают проблемы заготовки дров и древесины для строительства и ремонта жилья. Не обошли стороной и одну из серьезных проблем: создание и функционирование мусорных полигонов. "От вас мы хотим услышать то, что вас беспокоит, какие проблемы на территориях, о чем говорит население, потому что вы живете среди них. Мы со своей стороны готовы по этим проблемам принимать решения", - сказал Кузьма Алдаров, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области.

Все предложения по итогам съезда депутатов представительных органов власти включили в резолюцию. Это поможет создать в Иркутской области эффективную систему местного самоуправления.