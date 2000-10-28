На улице Боткина в Иркутске действуют сразу два пешеходных перехода: надземный и наземный 15:08, 26 апреля 2018 г.



Ходи - не хочу. Парадоксальная ситуация возникла на улице Боткина в Иркутске. На одном участке дороги появились сразу два пешеходных перехода: надземный и наземный. Один временный, а другому слишком быстро потребовался ремонт. Когда же местные жители станут ходить одним путем?

Городские крайности. Либо неудобно совсем, либо чересчур удобно. У жителей левого берега Иркутска на улице Боткина теперь есть возможность переходить проезжую часть и по "зебре", и над потоком машин. Сразу два пешеходных перехода сейчас функционируют на этом участке автодороги. Планировали, что с появлением надземного перехода все будут пользоваться именно им. Но дорожный знак для пешеходов здесь появился вновь, так как новый виадук оказался неудобным.

- Перехода здесь не было. Даже милиция останавливала людей. Не было перехода. Очень удобно, вот старички, с колясками, с велосипедами люди ходят. А там, представьте, сколько лесенок подняться.

- С ребенком, с коляской не пройти.

Переход ввели в эксплуатацию еще в конце февраля. Но до сих пор здесь, по-прежнему, ведут работы. В рамках гарантийных обязательств. За зиму часть конструкции пришла в негодность. "Сейчас там красят металлоконструкции, восстанавливают лакокрасочное покрытие. Сейчас там работает автовышка, конструкции все обрабатывают металлические. И укладывают плитку, которая была уложена в холодный период", - сообщил Владимир Зданович, заместитель начальника МКУ "УКС г.Иркутска".

Уже сейчас к пилотному проекту есть нарекания. Зимой на конструкции скапливается много снега. А в теплое время года, наоборот, температура внутри перехода становится такой высокой, что доводит терпение пешеходов до точки кипения.

В мэрии поясняют: проект виадука типовой. Такие надземные переходы есть во многих городах, в том числе и в южных регионах страны. Специалисты уже обратились к разработчикам с просьбой продумать вентиляцию. Также виадук оборудован подъемным лифтом, но он еще не работает, так как конструкция не перешла в собственность эксплуатирующей организации. Соответственно, и отвечать за него некому. Поэтому пока не завершат все работы, у жителей будет не только изобилие транспортного потока, но и пешеходных переходов.