Дмитрий Бердников поздравил победителей турнира по тактико-огневой подготовке памяти Алексея Рыбака 15:03, 26 апреля 2018 г.



Победителей турнира по тактико-огневой подготовке памяти героя России Алексея Рыбака поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Градоначальник отметил в своем приветствии доблесть и профессионализм сибирских силовиков в выполнении поставленных на соревнованиях задач.

Напомним, лучшими по итогам трех дней соревнований по стрельбе стали сотрудники регионального ФСБ. "Товарищи офицеры, бойцы, я от всего сердца поздравляю победителей турнира! Спецназ – это особые войска. Ваша служба требует не только высочайшего профессионализма, но и мужества и огромной силы духа", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.