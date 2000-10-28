В областном центре начала работу выставка "Сибпродовольствие" 14:52, 26 апреля 2018 г.



Иркутская область входит в пятерку лидеров СФО по экспорту продовольственной продукции и сырья для нее. О поддержке иркутских производителей, перспективах развития отрасли будут говорить в течение трех дней. В областном центре начала работу выставка "Сибпродовольствие".

Впервые в ее рамках пройдет праздник "Продукты Приангарья". Ярмарки-распродажи и дегустации. В них участвуют производители, которые получили право пользоваться одноименным торговым знаком. Это 30 компаний регионального АПК. Их продукция соответствует всем стандартам качества. Ее активно экспортируют за пределы региона. "Продукты Приангарья - это бренд Иркутской области, это наша марка, которая символизирует, конечно, качество продукции, произведенной на территории Иркутской области. И мы сегодня проводим активную работу по продвижению товаропроизводителей Иркутской области, имеющих вот этот бренд и логотип", - сказал Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области.

Как отметили на открытии выставки, политика импортозамещения дала мощный толчок к развитию пищевой промышленности. А экспорт продовольствия из Иркутской области - сейчас одно из перспективных направлений. В регионе есть виды продукции, которые переполняют рынок. Например, производство птицы. И с этим нужно выходить в соседние регионы.