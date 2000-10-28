Оксану Токунову назначили главврачом Иркутского городского перинатального центра 14:26, 26 апреля 2018 г.



В конкурсе на эту должность участвовали пять кандидатов. Выбирала главврача специальная комиссия: руководящие работники и специалисты-эксперты по профилям регионального министерства здравоохранения под руководством министра Олега Ярошенко. Оксана Токунова с 2014 года была заместителем главного врача Иркутского городского перинатального центра. Последние две недели она исполняла обязанности главы медучреждения. Сегодня Оксана Токунова вступила в должность.