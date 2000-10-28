Группу наркосбытчиков ликвидировали в Ангарске 14:23, 26 апреля 2018 г.



Операцию при силовой поддержке спецназа "Гром" оперативники и следователи тщательно планировали. Полицейские проводили обыски и задержания сразу в нескольких местах. В итоге задержали троих мужчин. Двое их них ранее судимы. По версии следствия, с декабря прошлого года они организовали канал сбыта героина наркозависимым. Злоумышленники использовали сеть закладок, а деньги получали на банковские карты. В ходе обысков изъяли 60 чеков с наркотиком, весы, телефоны. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.