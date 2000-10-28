Мотоциклист погиб в ДТП на Качугском тракте 14:22, 26 апреля 2018 г.



Авария со смертельным исходом произошла сегодня утром. Мотоцикл двигался в сторону Хомутово. По предварительной информации, дорогу ему не уступил легковой автомобиль, а байкер, пытаясь уйти от удара, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Удар был такой силы, что мотоцикл буквально разорвало на несколько частей. Водитель был в специальной защитной одежде, но она его не спасла. С 1 апреля это уже четвертая смерть мотоциклистов на дорогах Иркутской области. Хотя официально мотосезон еще не открыт.