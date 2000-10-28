Транспортный коллапс в отдельно взятом районе Иркутска 17:55, 25 апреля 2018 г.



Сегодня утром сотни жителей Университетского не смогли вовремя уехать в центр города. Людям пришлось добираться с пересадками или вызывать такси. Многие опоздали на работу и учебу. Днем микроавтобусы с номером "4" вновь появились на дорогах. Правда, это были уже совсем другие маршрутки.

Поездка до работы - из Университетского в центр - сегодня обошлась Тамаре Кузнецовой в 300 рублей. "Четверки", которые раньше приходили каждые три минуты, исчезли. На остановке скопились огромные очереди. Пришлось вызывать такси. "Спасибо большое, что вообще этот водитель приехал, потому что вызвать такси после 7.15 невозможно к нам. Ни разу у меня не было никаких нареканий по работе, всегда по расписанию, маршрутки новые, водители вежливые, ездят по правилам. Как пассажира меня больше ничего не интересует, как возможность доехать до работы за 10 минут в хорошем транспорте", - говорит Тамара Кузнецова.

Такая же картина целый день на конечной остановке - Центральном рынке.

Глава компании-перевозчика сегодня целый день на посту. Просит пассажиров не ждать "четверку", ведь на линию его транспорт не выйдет. Водителям не выдают карты маршрута.

- Маршрут нужен, и он очень хороший, маршрут этот. Какие могут быть там претензии, я не знаю. У любого пассажира спросите.

- Плюс здесь расположены и школа, и университет. Постоянно вся молодежь едет до "Модного квартала". Очень удобно.

Ростислав Белых участвовал в разработке маршрута №4, и все время его существования компания Белых перевозила людей из Университетского до рынка по кратчайшему пути - через Академический мост. Но в ноябре прошлого года выданное администрацией города временное разрешение закончилось. Новое перевозчик получить не смог. Хотя суд выиграл. "Суд мы выиграли, есть решение суда арбитражного, где администрация обращалась, им отказали полностью, что это были неправомерные действия. Так до сих пор нам карты и не выдали. Я думаю, они лоббируют интересы других перевозчиков. Нам объявили, что дальнейшее наказание будет на предприятие, а это 300 тысяч штрафа, я не готов платить", - говорит Ростислав Белых, генеральный директор компании-перевозчика.

В администрации Иркутска поясняют: маршрутки № 4 и №22 курсируют незаконно. Но без автобусов люди не останутся: нового перевозчика на "четверку" ищут, конкурс уже объявили. А пока перевозки будут осуществлять МУП "Иркутскавтотранс" и другой коммерческий перевозчик. Не стоит переживать и жителям Первомайского. "Перевозчики по маршрутам 4 и 22 осуществляют предпринимательскую деятельность незаконно. У них нет правоустанавливающих документов на перевозку пассажиров по данным маршрутам. У нас микрорайон Первомайский обслуживается не только 22-м маршрутом. У нас есть там и муниципальные, и коммерческие, и троллейбусы. В принципе по транспортной доступности они обеспечены", - сообщил Николай Лановенко, и.о. начальника управления транспорта администрации г.Иркутска.

К слову, другой коммерческий перевозчик приступил к обязанностям очень оперативно. Уже в 15 часов на линию вышла четвертая маршрутка, которая еще пару минут назад была 45-й. И водители новой компании оказались не такими вежливыми. Впрочем, теперь разницу предстоит оценить пассажирам.