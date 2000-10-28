Соревнования по хоккею с шайбой "Добрый лед" стартовали в Иркутске 17:03, 25 апреля 2018 г.



Четыре дня борьбы за место в межрегиональном этапе. Соревнования по хоккею с шайбой "Добрый лед" стартовали в Иркутске. Пять лучших детских команд области мечтают пройти в финал этого проекта. Регион впервые принимает участие в подобных всероссийских соревнованиях.

Давние соперники, оттого и накал серьезней. Две иркутские команды первыми сошлись на льду. Гол забивает "Россия", и ответ дать было сложно, признаются в "Олимпии". Ведь в их команде самые младшие участники соревнований 2009 года рождения. Но удача оказалась в итоге на их стороне. "Я накинул на ворота, и там было набивание на первый гол. В прошлые разы мы их рвали, счет даже 24:2 был, а сейчас было очень трудно. Они стали больше, сильнее, как-то наигранее", - сказал Иван Цыганков, защитник команды "Олимпия", г.Иркутск.

На соревнования приехали одни из сильнейших детских команд. Помимо Иркутска, хоккеисты из Братска, Тулуна, Ангарска, Хомутова и Мегета. За путевку на межрегиональный этап борются пять команд из шести, команда девочек играет вне конкурса. Победа в кубке "Добрый лед" позволит развить хоккей. Предусмотрены дополнительная подготовка тренеров, гранты, улучшение инфраструктуры. Сегодня в Иркутской области есть три некоммерческих площадки с искусственным льдом. Тем временем талантливые дети в хоккее с шайбой не редкость. И эти соревнования стали тому подтверждением. "На областные соревнования направляются уже более опытные люди. Подрастут, возрастная группа будет постарше на следующий сезон, сейчас он закончился, но мы даже наблюдаем: дети-то готовы", - говорит Андрей Захаров, заместитель председателя федерации хоккея Иркутской области.

Отборочные игры на кубок "Добрый лед" сейчас проходят по всей стране. Более 70 команд вступили в борьбу. Победители областных соревнований выступят на следующем этапе в октябре.