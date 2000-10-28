Программа "Земский фельдшер" может быть принята в Иркутской области 16:59, 25 апреля 2018 г.



На этом настаивают депутаты Законодательного собрания вместе со спикером Сергеем Брилкой. Суть по аналогии с программой "Земский врач" в том, что специалисты, которые переедут для работы в сельскую местность, будут получать подъемные до 750 тысяч рублей. Предложение включили в резолюцию по итогам съезда депутатов представительных органов. Он в эти дни проходит в Иркутске. О каких темах еще говорили, расскажем далее.

"Нам нужна региональная стратегия" - одна из идей съезда депутатов представительных органов Иркутской области. Один из моментов - закрывать поселения, у которых нет перспектив развития. Еще важно: сегодня не все территории полностью используют свой потенциал на благо местной экономики. "В частности, это районы, где идет масштабная заготовка древесины. Мы приняли региональный закон о чипировании - количество незаконных рубок снизилось. Этой отрасли нужно уделять важное внимание, а значит, и уделять внимание качеству жизни людей в этих регионах", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

В сфере социальной политики приоритет семьям с детьми, заботе о старшем поколении. Так, в частности, для пенсионеров речь идет о регулярной индексации пенсий. "Необходимо продолжить сокращать разрыв между размером пенсий и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию. Данные вопросы последовательно решаются на федеральном уровне", - отметил Андрей Лабыгин, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите.

Прежде всего, съезд - это площадка для открытого диалога и обсуждения проблем местного самоуправления. Один из таких вопросов - повышение минимального размера оплаты труда. "Мы уже готовы с вами к тому, чтобы повышать зарплату техническому персоналу бюджетных учреждений, но мы с вами забыли еще про одну категорию работников - работники системы ЖКХ. У них МРОТ не соблюдается", - отметила Наталья Дикусарова, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области, председатель комитета по бюджету.

По итогам съезда утверждают резолюцию. В документе то, что, как и прежде, обеспечит рост экономики Иркутской области. Кстати, съезд депутатов представительных органов региона не проводили более 10 лет. В связи с этим еще одно решение: возвращаться к вопросам местного самоуправления раз в три года.