Иркутский "Зенит" проиграл омскому "Иртышу" 14:57, 25 апреля 2018 г.



Это поражение вышло очень обидным, ведь по ходу игры наши футболисты вели со счетом 2:0. Дубль уже к середине первого тайма оформил Иван Яковлев. Кстати, теперь именно он является лучшим бомбардиром первенства. Но уже к перерыву иркутяне растеряли свое преимущество.

Гости умело реализовали оба своих голевых момента и сравняли счет. Во втором тайме наших игроков подвела реализация. А вот омичи, наоборот, умело разыграли угловой и забили победный гол. Итоговый счет 3:2 в пользу гостей. Следующая игра "Зенита" уже в ближайшую пятницу, на своем поле иркутяне принимают барнаульское "Динамо", начало игры в 18.00 на стадионе "Труд".