Первый международный пожарно-спасательный кроссфит состоится в Иркутске 14:52, 25 апреля 2018 г.



Чемпионат по многофункциональному многоборью среди сотрудников МЧС приурочен к 369-й годовщине пожарной охраны. В нем примут участие более 250 человек из разных регионов страны, а также гости из ближнего Зарубежья. Среди них 39 мужских, 4 женских и столько же детских команд. Все участники соревнований далеки от профессионального спорта. Это люди, которые ежедневно выходят на службу и обеспечивают безопасность граждан. Инициаторами кроссфита стали иркутские спасатели.

Илья Резник, министр спорта Иркутской области: В некоторых профессиях быть в отличной физформе это не просто норма, а это, так скажем, образ жизни. И я хочу, чтобы все пришли и убедились, что пожарные у нас находятся в отличной форме, что они всегда смогут защитить наших жителей от любых стихийных бедствий, но и самое главное, что не только в России, но и в ближайшем зарубежье.

Василий Разумнов, замначальника ГУ МЧС России по Иркутской области: Помимо зарубежных команд, это команды Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, представлены все главные управления, все субъекты абсолютно заявили стопроцентное участие в нашем чемпионате.

Состязания среди пожарных и спасателей пройдут 29 апреля на площади графа Сперанского. В 11 часов состоится торжественное открытие и начало соревнований.