Почти 300 мероприятий в честь Дня Победы пройдут в Иркутске 14:27, 25 апреля 2018 г.



В том числе, акции "Ветеран живет рядом", "Пламя гордости за победу", торжественные митинги, уроки мужества, концерты для ветеранов. И даже спортивные мероприятия приурочат к 9 Мая. Планы обсудили на заседании специально созданного оргкомитета во главе с мэром Дмитрием Бердниковым.

Отметили, главным событием станет торжественное шествие. Несколько дней до праздника подразделения Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона будут тренироваться на площади Сперанского. Движение транспорта на время репетиций 2, 4, 5 и 7 мая изменят. В День Победы общественный транспорт будет работать до 12 ночи. "Целый ряд мероприятий, на который мы с вами должны обратить внимание, - это мероприятия, связанные с безопасностью наших граждан в момент проведения праздничных мероприятий, это дополнительная подготовка по благоустройству. Наши ветераны в эти дни должны быть охвачены особым вниманием, это будет для них самым дорогим подарком", - подчеркнул Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

В праздничном шествии также примут участие ветеранские организации, общественные объединения и жители Иркутска. После все желающие могут посетить мастер-класс по сборке модели танка "Иркутский комсомолец". В сквере имени Кирова пройдут народные гуляния, отметят праздник и в округах. Кульминацией Дня Победы станет салют, залпы запустят в 22.00 на нижней набережной Ангары. За порядком будут следить коммунальные службы, полиция и сотрудники ГИБДД. Ведомства перейдут на усиленный режим работы. Кстати, 9 Мая запретят продажу алкоголя в местах проведения праздничных мероприятий.