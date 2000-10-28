Бунт в колонии №3 в Иркутске 14:23, 25 апреля 2018 г.



Одиночный бунт устроил заключенный исправительной колонии №3 в Иркутске. Недовольный режимом содержания, мужчина стал размахивать руками и отбиваться от надзирателей. Причиной агрессивного поведения оказался мобильный телефон, который обнаружили и забрали у заключенного.

Все произошло перед отбоем. Надзирателям пришлось угомонить буйного подопечного. Его крики услышали люди из соседних помещений отряда. Колония рассчитана на 1300 человек. "Вечером того же дня, за час до отбоя, около 50 осужденных, проживающие с ним в одном отряде, обладая недостаточной информацией о происшествии, вышли из общежития с требованием разъяснить действия сотрудников по применению физической силы к осужденному", - рассказал Юлия Савельева, старший инспектор пресс-службы ГУФСИН России по Иркутской области.

Начальник колонии встретился с осужденными и разъяснил им ситуацию. На этом бунт был закончен. Сейчас служба безопасности проверяет остальные камеры на наличие незаконных предметов.

В 2013 году в этой же исправительной колонии уже было восстание заключенных. Тогда они порезали себе вены. Основные претензии были адресованы администрации исправительного учреждения, связанные с плохим питанием и медицинской помощью. Тогда заключенных удалось успокоить. А причиной бунта, по словам сотрудников главного управления ФСИН, был недостаток внимания к подопечным.