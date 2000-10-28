Иркутянку сняли с авиарейса в Прагу из-за долгов за услуги ЖКХ 14:19, 25 апреля 2018 г.



Иркутянку остановили на пограничном контроле. Выяснилось, что она должна более 150 тысяч рублей. Более того, женщина игнорировала решение суда о сносе незаконно возведенного торгового павильона. Постановление об ограничении права выезда иркутянки за пределы России вынесли судебные приставы Ленинского отдела судебных приставов Иркутска.

Женщина обратилась за помощью к родственникам. Они погасили ее задолженность за услуги ЖКХ в полном объеме. Но вылететь за рубеж женщина сможет только после демонтажа торгового павильона. Чтобы не попасть в такую же ситуацию, вы можете узнать о наличии или отсутствии задолженности по исполнительным производствам на официальном интернет-сайте управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области в разделе "Банк данных исполнительных производств " www.r38.fssprus.ru или через бесплатное мобильное.