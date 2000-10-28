Введен запрет на восхождение на Мунку-Сардык со стороны Монголии 14:15, 25 апреля 2018 г.



Восхождение под запретом. Власти Монголии не разрешили туристам подниматься на Мунку-Сардык до конца мая. В Министерстве экологии и туризма страны обозначили, что так они хотят обеспечить безопасность экстремалов. Монгольские пограничники уже сообщили о запрете российским коллегам.

Между тем именно на майские праздники Мунку-Сардык посещают больше всего туристов. В ближайшее время там должен состояться крупный горный фестиваль. От жителей республики Бурятия и Иркутской области уже поступило больше 3,5 тысяч заявок на восхождение. Правда, со стороны российской территории. Там запрета на посещение нет. Но МЧС России советует туристам пока ограничить походы в горы. "С нашей стороны мы рекомендуем также не выходить в сторону Бурятии, воздержаться от выхода на маршрут, подождать установления нормальной дневной температуры. Скользко ходить, очень тяжело преодоление. С учетом того, что связи там нет, сложные маршруты в плане перемещения", - сказал Валерий Шанц, заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области.

Тем не менее, с 27 апреля по 9 мая возле Мунку-Сардык будут дежурить спасатели из Бурятии. Туристам необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также пропуск в пограничную зону. Перед походом нужно зарегистрировать свою группу. Телефоны для регистрации: 8 (3012) 23-03-55 или 8 (30147) 41-153. Регистрироваться нужно и тем, кто собирается в походы на территории Иркутской области.