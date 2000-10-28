МЧС объявило штормовое предупреждение 14:14, 25 апреля 2018 г.



Синоптики прогнозируют усиление ветра в регионе, что может усугубить ситуацию с пожарами еще больше. МЧС объявило штормовое предупреждение. Ожидаются порывы до 20 метров в секунду. На севере и юге области пройдут небольшие дожди и даже мокрый снег.

Утром при прояснении туман. Столбики термометра ночью поползут вниз. Местами температура опустится до -18 градусов. В Иркутске подует северо-западный ветер с переходом на юго-восточный. Ночью он может усилиться до 16 метров в секунду. При этом температура будет около +8. Днем воздух прогреется до 20 градусов тепла.