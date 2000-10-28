Шесть часов тушили пожар на улице Полярная в Иркутске 14:11, 25 апреля 2018 г.



Там горела пилорама. На территории деревообрабатывающего предприятия загорелось одно из зданий. Причина - грубое нарушение норм пожарной безопасности, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Иркутской области.

Огонь разгорелся около двух часов ночи. На тушение отправили 29 человек и 12 единиц техники. На месте происшествия был создан штаб пожаротушения, который координировал работу привлеченных сил и средств. Сегодня утром спасатели продолжали проливать место пожара и разбирать строительные конструкции. Сотрудники МЧС сейчас проводят проверку по факту пожара в отношении собственников предприятия, а также устанавливают точную причину его возникновения.