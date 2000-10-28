Сельскохозяйственная техника вышла в поля Усольского района 15:17, 24 апреля 2018 г.



"Посеешь в пору - соберешь зерна гору". У аграриев Иркутской области начинается горячая пора. Первая техника вышла на поля на юге региона - в Усольском районе. Как идет работа, увидела съемочная группа программы "Новости".

Первая культура - ячмень. Отборное зерно наполняет сеялку, чтобы через несколько минут оказаться в уже подготовленной почве. В хозяйстве в селе Большая Елань Усольского района ячмень - одна из основных культур наряду с кукурузой. Это кормовая база для коров. Не будет ячменя и кукурузы - не будет молока. "Почва спелая, надо сеять, сеять, сеять, и чем быстрее мы посеем во влажную почву, тем будет лучше для нас. Сложность этого периода зависит от того, что возможны заморозки. Ранний сев, с одной стороны, хорошо, а с другой, можем попасть под заморозки. Но кто не рискует, тот не выигрывает", - говорит Владимир Романовский, главный агроном хозяйства.

Легкой жизни синоптики аграриям не обещают. На май прогнозируют и сильные дожди, и заморозки, и ветер. Впрочем, Сибирь - традиционно зона рискованного земледелия, так что опираются в хозяйствах на многолетний опыт. Снежная зима в этом году дала хорошие запасы влаги. Правда, на севере снег еще тает, поэтому сев начнется позже, чем в прошлом году, говорит министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. Техника и семена в хозяйствах готовы. "122 тысяч тонн семян мы подготовили, в том числе 18,5 тысяч тонн - это элитные семена высших репродукций. Это нам будет достаточно, чтобы посеять в общей доле посевной не менее 13% элитными семенами. Это как раз тот механизм и тот фактор, который позволяет нам выходить в лидирующие позиции по СФО по урожайности зерновых", - сказал Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области.

Кроме того, Иркутская область в этом году - лидер не только в Сибири, но и по всей России по освоению залежных земель за счет новой субсидии, которую ввели год назад. Яровой сев уже увеличили на 24,5 тысячи га - это 12% всероссийского объема. Серьезно увеличили объемы масленичных культур. Рапс планируют экспортировать в Монголию и Китай.