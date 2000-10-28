Плазму крови в Иркутске зачастую приходится утилизировать из-за повторной неявки доноров 15:12, 24 апреля 2018 г.



19 тысяч человек стали донорами Иркутской областной станции переливания крови в прошлом году. Пять тысяч - впервые. Проблема, которая долгое время была актуальна в нашем регионе,- нехватка донорской крови - теперь решена. А вот ценный материал, плазма, большими объемами в течение нескольких лет хранится в запасах. И далеко не всегда идет на помощь людям. Почему так происходит и что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию? Об этом наш следующий материал.

Ровно 450 миллилитров. Разовый объем сдачи крови. И 600 миллилитров для плазмы. За день в областную станцию переливания крови приходят в среднем 70-80 человек. Причем сейчас стало очень много молодых доноров. Почти половина от общего числа те, кому до тридцати. Многие идут неоднократно. В Иркутской области развивается так необходимое кадровое донорство. Андрей Онхонов сдает кровь в четвертый раз. "Помогаешь людям. Кому-то это нужно. После аварий, после ожогов людям нужно", - говорит Андрей.

Полученную кровь фракционатор делит на компоненты: эритроциты, тромбоциты, плазму. Все компоненты имеют разные сроки хранения. И разные нужны условия.

В холодильных установках хранится запас плазмы Иркутской областной станции переливания крови. На данный момент около 12 тонн. Но не вся она пойдет на пользу людям. В лечебную сеть плазму можно выдавать не раньше, чем через полгода. И обязательно после повторного появления донора. Об этом важном условии, разумеется, каждого человека предупреждают. Но, увы, не все спешат явиться в срок на повторную сдачу. Это означает, что три года хранения ценного материала могут оказаться абсолютно бесполезными. Специалисты станции призывают доноров более ответственно подойти к этой проблеме. "Плазму можно выдавать только после второй проверки на инфекции. Почему? Потому что через плазму передаются инфекции. Но если все-таки донор не пришел, через три года истекает срок годности плазмы, мы ее вынуждены утилизировать. Каждый год мы утилизируем почти полторы тонны плазмы. Это много", - рассказывает Любовь Веревкина, заведующая отделом заготовки крови и ее компонентов Иркутской областной станции переливания крови.

А вот главную проблему - нехватки донорской крови - в регионе, наконец-то, удалось решить. В прошлом году Иркутскую областную станцию переливания крови Российская ассоциация трансфузиологов признала лучшей в стране. Система управления запасами и заготовкой оптимальная и позволяет эффективно расходовать, контролировать, направлять в медучреждения региона собранный материал. Например, списание, то есть утилизация невостребованных тромбоцитов в Иркутске почти нулевая! При том, что хранятся они не более пяти суток! "Используются при лечении гематологических больных, онкобольных. Очень востребован. Без этого компонента невозможно перенести химиотерапию", - сказал Николай Курносов, заведующий экспедицией Иркутской областной станции переливания крови.

Из Иркутской области со станции переливания 72 медучреждения получают кровь и плазму для своих пациентов. Кровь, что собрали сегодня, сразу после проверки, в том числе на инфекции, будет готова к отправке в больницы, где эти миллилитры окажутся спасительными для чьей-то жизни.