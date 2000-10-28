Дмитрий Бердников проверил ход строительства новых детских садов 15:04, 24 апреля 2018 г.



Пять детских садов начнут строить в Иркутске в этом году. Еще в нескольких дошкольных учреждениях идет капитальный ремонт. Успеть сдать объекты нужно в ближайшее время: многие из них должны открыться уже 1 сентября. Как идут строительные работы, проверил мэр города Дмитрий Бердников.

В таком деле, как обустройство детского сада, мелочей не бывает. Этот новострой на Байкальской ждали многие, мест в детские учреждения не хватает, а район все разрастается, даже глядя в окно понятно: вокруг сплошная стройка. Это здание начали возводить летом прошлого года, а сейчас объект уже на завершающей стадии. В порядок приводят дворовую территорию, а также заканчивают отделку на втором этаже. "Это второй этаж детского сада, где идет чистовая отделка помещений. Сейчас мы зайдем в зал для музыкальных и спортивных занятий, отделка произведена практически на 99 процентов. Все здесь готово для приема детей", - рассказывает Виктор Петриков, подрядчик.

Готовится к сдаче и детский сад на станции "Батарейная". Это тоже новодел. Старую постройку здесь снесли и на ее месте возвели новую, более просторную и подходящую под современные требования. Садик рассчитан на 110 мест. Сейчас на объекте заканчивают кровельные работы, идет отделка помещений, монтаж лифта, заканчивают прокладку внутренних коммуникаций. "Все материалы сертифицированы как по санитарным, так и по пожарным требованиям. Более того, в процессе проектирования мы активно сотрудничаем с департаментом образования, включая будущих заведующих учреждения, выбираем и согласовываем цвета и материалы", - сообщил Александр Ким, заместитель мэра г.Иркутска, председатель комитета по градостроительной политике.

Кроме того, капитальные ремонты детских садов сейчас проводят на бульваре Рябикова и улице Флюкова. Там идет полная реконструкция зданий, полностью переделывают пространство внутри. "Сейчас с этими садиками полная ясность должна быть, чтобы люди понимали, что все в срок, все отработано. На каждом садике подрядчик доложил, что по материалам, по комплектующим вопросов нет. Будем продолжать работать", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Сейчас здания для будущих детских садов начинают строить на Касаткина и Бурденко. Оба на 110 мест. А самое большое детское учреждение возведут в Ново-Ленино, его смогут посещать 350 дошкольников. Все объекты планируют сдать уже к концу текущего года.