Иркутск ищет факелоносцев для участия в эстафете огня Зимней универсиады-2019 14:58, 24 апреля 2018 г.



В Иркутской области завершают прием заявок на эстафету огня Зимней универсиады-2019. До 2 мая у желающих еще есть неделя. К участию приглашают с 18 лет. Дополнительное требование - необходимо иметь достижения в науке, спорте, творчестве. Результаты конкурса огласят в августе. А старт самой эстафеты огня Зимней универсиады пройдет 20 сентября в Международный день студенческого спорта. Факелоносцы пронесут огонь по улицам 30 регионов России, в их число входит Иркутск.