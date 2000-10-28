Обработку против клещей начали в Иркутске 14:25, 24 апреля 2018 г.



Сегодня в поле зрения специалистов остров Юность, сквер Кирова, Лисихинское кладбище. Всего в этом году обработают больше 400 гектаров. Это общественные пространства и кладбища. Специалисты используют уже проверенные препараты, они хорошо зарекомендовали себя в прошлом сезоне.

Химикат абсолютно безопасен для человека, животных и птиц, а для клещей смертелен, членистоногие мгновенно гибнут, когда выходят на обработанную поверхность. Действие препарата сохранится в течение 3-4 недель. Так что клещи, которые обитают даже в глубоких слоях почвы, успеют к этому времени выбраться и погибнуть. После обработки горожанам стоит несколько часов воздержаться от прогулок, чтобы дать препарату впитаться. "Проводится непосредственно изучение энтомологами участков, на которых в том году было наибольшее количество укусов, либо эти участки имеют наибольшее посещение гражданами. Проводится энтомологический контроль в течение 7-10 суток после обработки, которая может показать эффективность", - сообщила Марина Шевела, начальник отдела экологической безопасности администрации г.Иркутска.

Специалисты отмечают, год от года клещей на обработанных территориях становится меньше. Кстати, участки опрыскивают вручную для большей эффективности. В этом году на акарицидную обработку из городского бюджета выделили почти 600 тысяч рублей.